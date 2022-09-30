Барселона, Испания, , 22:38 — REGNUM Каталонская «Барселона» готова продлить контракт с 28-летним нападающим сборной Нидерландов Мемфисом Депаем на один сезон. Об этом 30 сентября сообщает издание Diario Sport.

Действующее соглашение Депая с «сине-гранатовыми» рассчитано на один сезон до конца июня 2023 года. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нидерландского нападающего в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Мемфис Депай принял участие лишь в трех матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Эльче». Суммарно на поле нидерландский нападающий провел 131 минуту.