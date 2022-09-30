Мелитополь, , 22:47 — REGNUM Правоохранители Мелитополя вскрыли попытку диверсии на линии электропередачи (ЛЭП) с использованием взрывчатки американского производства, сообщает 30 сентября городская военно-гражданская администрация.

ЛЭП zrenate

Пластины взрывчатки были обнаружены на опоре ЛЭП в поселке Акимовка.

«Сегодня сотрудники полиции при обследовании объектов инфраструктуры обнаружили на опоре ЛЭП на улице 40 лет Победы в поселке городского типа Акимовка четыре пластины взрывчатого вещества С-4 американского производства», — указано в сообщении местной администрации.

Взрывчатка была обезврежена сотрудниками Росгвардии.

По мнению властей Мелитополя, таким образом киевский режим хотел омрачить жителям Запорожской области день воссоединения с Россией.

Напомним, 30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о возвращении регионов в состав России.

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