Рим, 30 сентября, 2022, 22:35 — ИА Регнум. После аварий на нитках «Северного потока» над Европой пролетело «гигантское газовое облако», передают итальянские СМИ 30 сентября.

Wallpaper.net В облаках

Отмечается, что облако, сформировавшись над территориями Швеции и Дании, в дальнейшем разделилось на две части, одна из которых достигла территории Италии. При этом, подчеркивают авторы, эксперты не считают, что это может вызвать какие-либо проблемы для экологии или здоровья граждан.

27 сентябрястало известно о том, чтосразу на трёх нитках «Северного потока» произошли разрушения. В компании Nord Stream AG заявили, что оценить сроки восстановления работоспособности газопровода невозможно. Власти России обвинили в совершении диверсии представителей США и Англии, которые являются главными «выгодоприобретателями» в этой ситуации.