Бухарест, 30 сентября, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Несколько человек получили ранения различной степени тяжести в результате столкновения двух трамваев в центре столицы Румынии Бухареста. Об этом 30 сентября сообщает румынский телеканал Digi24.

Пресс-служба прокуратуры СПб Трамвай после столкновения с другим трамваем

По предварительным данным, инцидент произошел в 18:50 по местному времени, когда из-за поломки в тормозной системе один из вагонов врезался в стоявший на остановке в другой трамвай. На месте происшествия работают врачи, полицейские и представители местных аварийных служб.

Напомним, сегодня парк трамвайных вагонов в Бухаресте изношен на 60%. Ранее мэрия румынской столицы объявила о намерении модернизировать систему этого вида общественного транспорта однако из-за экономического кризиса в стране соответствующие работы были прекращены.