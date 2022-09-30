Милан, Италия, , 22:30 — REGNUM Лидеры правых партий Италии Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони провели рабочую встречу, сообщили представители партий 30 сентября.

Джорджа Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони Quirinale.it

Обсуждались вопросы формирования нового правительства страны, а также основные вызовы, стоящие перед Италией.

Интересно, что представители трех правых партий — победительниц выборов до сих пор так и не провели общей встречи, а встречались исключительно по двое: сначала поочередно представители партий Сальвини и Берлускони — с Джорджей Мелони, а теперь — между собой.

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Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.