Ростов-на-Дону, , 22:29 — REGNUM Коуч «Ростова» Валерий Карпин признан лучшим тренером Мир российской Премьер-лиги 2022/23 по итогам сентября. Об этом 30 сентября сообщается на официальном сайте чемпионата.

Валерий Карпин Fc-rostov. ru

В голосовании Валерий Карпин опередил Сергея Семака («Зенит»), Александра Сторожука («Краснодар»), Михаила Галактионова («Пари НН») и Дмитрия Пятибратова («Факел»).

В сентябре «Ростов» под руководством Карпина, обыграв «Спартак» (4:2), «Торпедо» (1:0) и «Крылья Советов» (2:0), набрал девять очков.

На данный момент «Ростов» с шестью победами и 22-мя набранными очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В матче 11-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Ростов» встретится с санкт-петербургским «Зенитом».