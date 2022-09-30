Скопье, , 22:29 — REGNUM Глава агентства Северной Македонии по халяльной сертификации Мухамер Весели 30 сентября заявил, что компания Стокомак отказалась от поставок на рынок спорной нарезки с маркировкой «халяль», 40% состава которой составляла свинина.

Прилавок. Халяль Flor!an

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, продукция этой компании будет утилизирована или возвращена в Сербию, на склад компании-производителя.

Весели заверил мусульманское население Северной Македонии, что в государстве следят за достоверностью маркировки.