Скопье, 30 сентября, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Глава агентства Северной Македонии по халяльной сертификации Мухамер Весели 30 сентября заявил, что компания «Стокомак» отказалась от поставок на рынок спорной нарезки с маркировкой «халяль», 40% состава которой составляла свинина.

Flor!an Прилавок. Халяль

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, продукция этой компании будет утилизирована или возвращена в Сербию, на склад компании-производителя.

Весели заверил мусульманское население Северной Македонии, что в государстве следят за достоверностью маркировки.