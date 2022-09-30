Рим, , 22:25 — REGNUM По данным за август 2022 года, число имеющих работу в Италии за год выросло на 400 тысяч человек, сообщили 30 сентября в национальной службе статистики.

Минималка в евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

На 50% этот рост обеспечен временными трудовыми контрактами.

Общее число имеющих работу несколько снизилось в сравнении с июлем, однако по-прежнему превышает показатель в 23 миллиона человек.

В целом в Италии по данным за август имеют работу 60% граждан, не имеют — 7,8%, остальные не сообщают властям о своем трудовом положении.