Бухарест, 30 сентября, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Комиссия по защите прав потребителей при правительстве Румынии (КЗПП) ввела запрет на курсирование по железнодорожным магистралям страны (CFR) сразу девяти пассажирских составов. Об этом 30 сентября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Алексей Колчин ИА REGNUM Осмотр вагонов

Санкции наложены на поезда, осуществляющие рейсы на внутригосударственных линиях.

«В вагонах наблюдается антисанитария, отсутствует элементарный сервис, а многие проводники зачастую оказываются не в состоянии выполнять свои служебные обязанности», – говорится в документе КЗПП.

По предварительным данным, общая сумма штрафов для этих поездных бригад составила $90 тыс.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о начале реализации масштабной программы модернизации железных дорог страны.