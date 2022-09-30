Турин, Италия, 30 сентября, 2022, 22:18 — ИА Регнум. 26-летний атакующий полузащитник «Торино» и сборной России по футболу Алексей Миранчук будет включен в заявку команды на матч итальянской Серии А 2022/23 с «Наполи». Об этом 30 сентября сообщает агент футболиста Валерио Джуффрида.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Миранчук

Матч 8-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Наполи» состоится 1 октября 2022 года и пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона», а стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Алексей Миранчук, выступая за «Торино» на правах аренды из «Аталанты», из-за травмы подколенного сухожилия принял участие лишь в одном матче с «Монцей», в котором отметился одним забитым мячом.