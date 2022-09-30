Милан, Италия, 30 сентября, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Появление в Италии правоконсервативного правительства не приведет к изменению ее внешней политики, заявил 30 сентября Антонио Таяни, экс-спикер Европарламента, координатор партии Сильвио Берлускони.

(сс) European People's Party Антонио Таяни

Стратегическими для Италии останутся «отношения с Вашингтоном, Брюсселем и НАТО», добавил он.

Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.