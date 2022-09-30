Рим, 30 сентября, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин «продемонстрировал свой неоимпериализм советского образца», заявила 30 сентября лидер «Братьев Италии», вероятный будущий премьер-министр страны Джорджа Мелони.

Presidenza della Repubblica Джорджа Мелони

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Так она прокомментировала возвращение ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Действия России «угрожают безопасности всего континента» и «подтверждают необходимость единства Запада», добавила Мелони.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о возвращении этих регионов в состав России.