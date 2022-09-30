Рим, 30 сентября, 2022, 22:10 — ИА Регнум. МИД Италии «с максимальной твердостью» осуждает решение России о «незаконной и недопустимой аннексии» четырех регионов, заявили представители ведомства 30 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

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Италия выражает полную поддержку «суверенитету, территориальной целостности и независимости» киевского режима, сказано также в сообщении.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры овозвращенииэтих регионов в состав России.