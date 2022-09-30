Минобороны РФ открыло дополнительный телефон «горячей линии» мобилизации
Москва, 30 сентября, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Министерство обороны России организовало дополнительный номер телефона «горячей линии» Национального центра управления обороной РФ для информирования граждан по вопросам, возникающим в ходе частичной мобилизации, сообщает 30 сентября пресс-служба российского военного ведомства.
Ольга Зенькович ИА REGNUM
Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве
Кроме того, на «горячую линию» могут обращаться как родственники призванных из запаса, так и родные военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории бывшей УССР.
Дополнительный номер «горячей линии»:
8 (800) 301-16-36
Также продолжают действовать другие телефоны «горячей линии», организованные ранее:
8 (800) 100-77-07
8 (495) 498-43-54
8 (495) 498-34-46