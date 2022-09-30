Москва, 30 сентября, 2022, 22:13 — ИА Регнум. О подписании документов о воссоединении с Россией республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей сообщил 30 сентября президент РФ Владимир Путин по телефону позвонившему ему королю Бахрейна Хамаду Бен Исе Аль Халифе.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Отмечено также, что российская сторона в случае заинтересованности киевских властей готова к возобновлению с ними переговорного процесса», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Стоит отметить, что президент России и король Бахрейна также обсудили вопрос получения Бахрейном статуса партнёра ШОС по диалогу.

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