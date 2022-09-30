Рим, , 22:02 — REGNUM Римский футбольный клуб «Рома» объявил о продлении контракта с воспитанником команды Кристианом Вольпато. Об этом 30 сентября сообщается на официальном сайте «волков».

«Рома» vs «Фиорентина» — 2:0 Asroma.com

Новое соглашение 18-летнего итальянца с «Ромой» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 900 тысяч евро.

В текущем сезоне Кристиан Вольпато принял участие в одном матче за «Рому» в рамках Лиги Европы УЕФА 2022/23, проведя на поле суммарно лишь 15 минут.