Москва, 30 сентября, 2022, 21:54 — ИА Регнум. 22-летний бразильский нападающий Педриньо признан лучшим игроком московского «Локомотива» по итогам сентября. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба «железнодорожников».

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В сентябре Педриньо принял участие в четырех матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами в ворота подмосковных «Химок». Суммарно на поле бразилец провел 282 минуты.

Педриньо выступает за «Локомотив» с 8 сентября 2022 года после перехода из «Ред Булл Брагантино» за 3,5 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильца в 1,8 миллиона евро.