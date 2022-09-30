Приштина, Сербия, 30 сентября 2022, 21:58 — REGNUM Правительство Косово 30 сентября приняло решение о введении визового режима для граждан России.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, отныне для въезда граждан России в Косово или транзита через эту территорию необходимо наличие биометрического или дипломатического загранпаспорта, а также визы Косово.
Заместитель главы МИД Косово Лиза Гаши заявила, что такое решение будет способствовать более тесному сотрудничеству Косово с ЕС:
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