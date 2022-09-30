Мюнхен, Германия, , 21:45 — REGNUM 30 сентября в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» футбольный клуб «Бавария» в первом матче восьмого тура немецкой Бундеслиги сезона 2022/23 встретится с леверкузенским «Байером-04». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

ФК Бавария Мюнхен

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Ассистенты главного судьи — Гиттельманн Кристиан и Эдуард Байтингем. Резервный арбитр — Мартин Петерсен.

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Мануэль Нойер, Дайо Упамекано, Маттейс де Лигт, Бенжамен Павар, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих, Лерой Сане, Садио Мане, Марсель Забитцер, Джамал Мусиала, Томас Мюллер.

«Байер-04»: Лукаш Градецки, Йонатан Та, Митчел Баккер, Одилон Коссуну, Эдмонд Тапсоба, Роберт Андих, Керем Демирбай, Каллум Хадсон-Одои, Мусса Диаби, Джереми Фримпонг, Патрик Шик.