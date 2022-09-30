Наро-Фоминск, Московская область, 30 сентября, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал необходимую амуницию и технику для мобилизованных, которые сейчас находятся в Таманской дивизии в Наро-Фоминске. Об этом Воробьев сообщил в личном телеграм-канале 30 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев

«Сегодня очень важна экипировка. С Минобороны и военкоматами определили комплект дополнительного обмундирования для мобилизованных. Это 23 вещи, нужные и в бою, и в быту. Впереди зима, поэтому в приоритете — теплые вещи, обувь, спальные мешки до — 30°С, термобелье», — написал губернатор.

Мобилизованным привезли квадрокоптеры, разгрузочные жилеты, зимние спальники, которые выдерживают холода до 30 градусов мороза, баллистические очки, активные наушники, тактические костюмы и рюкзаки, а также резиновые зимние сапоги.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, ряд сотрудников оборонных предприятий получает отсрочку при объявленной 21 сентября в России частичной мобилизации. В рамках частичной мобилизации не будут призваны: руководители, а также специалисты и рабочие, «участвующие в выполнении заданий государственного оборонного заказа».