Белград, 30 сентября, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Ненависть к сербскому народу в Хорватии изо дня в день усиливается. Такое мнение высказал министр финансов Сербии Синиша Мали 30 сентября.

Усташи конвоируют женщин и детей в лагерь смерти Ясеновац. 1942

Так Мали прокомментировал иллюстрацию, опубликованную на первой странице хорватского издания Ekspres, на которой президент Сербии Александр Вучич изображен как нацистский преступник Адольф Гитлер.

Синиша Мали подчеркнул, что Сербия и сербский народ никогда не забудут жертвы усташских преступлений на территории «Независимого Хорватского Государства» во время Второй мировой войны, в том числе те, которые были совершены в концентрационном лагере Ясеновац.

Напомним, что скандальная иллюстрация в хорватском издании была опубликована после того, как президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что ему стало «невыносимо отвратительно слушать истории об убитых сербских детях» — речь шла о времени правления усташского режима.