Париж, 30 сентября, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Франция выражает твердую оппозицию и собирается и впредь поддерживать киевский режим. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон написал в своем аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Франция выражает свою твердую оппозицию и будет и впредь поддерживать Киев, чтобы противостоять России и позволить Киеву восстановить свой полный суверенитет на всей своей территории», — написал президент Франции в Twitter.

Эммануэль Макрон решительно осудил «незаконную», по его словам, «аннексию» Россией ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Это серьезное нарушение как международного права, так и суверенитета», — считает глава французского государства.

Напомним, 30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении этих регионов в состав России.

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