Тюмень, 30 сентября, 2022, 21:34 — ИА Регнум. В Тюмени пациент туберкулёзного диспансера осуждён за изготовление взрывного устройства. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

U.S. Marine Corps Фрагмент взрывного устройства

Как следует из материалов дела, 33-летний ранее судимый пациент туберкулёзного диспансера в больничной курилке обнаружил осиное гнездо, которое решил уничтожить взрывом самодельной бомбы. Из подручных материалов он изготовил взрывное устройство и хранил его в прикроватной тумбочке.

Вечером 19 июля 2021 года он показал бомбу соседу по палате. Тот из любопытства взорвал её в коридоре тубдиспансера. Отмечается, что во время взрыва никто не пострадал.

Экспертиза показала, что устройство с массой заряда около 15 граммов обладало фугасным и осколочным поражающим действием, способным причинить человеку травмы различной степени тяжести.

Пациент тубдиспансера признан виновным в незаконном изготовлении и хранении боеприпасов. Ему назначено наказание четыре года лишения свободы в колонии строго режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в В Тюмени группа изготовителей взрывчатки из шести человек помещена в СИЗО. Двое из них пытались, по их утверждению, проверить её действие в районе городской ТЭЦ-2.