Москва, , 21:40 — REGNUM Обращение Владимира Зеленского к НАТО о том, чтобы Киев скорее приняли в альянс, это попытка развязать мировую войну, написал 30 сентября заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Боеголовушка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Намекнув, что Зеленский употребил в связи с последними событиями «тяжёлые наркотики», Медведев написал: «Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны. Явно накрыло парня».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский попросил, чтобы Киев по сокращённой процедуре приняли в НАТО. Это произошло вслед за воссоединением с Россией четырёх освобождённых от ВСУ территорий. В НАТО Зеленскому отказали.

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