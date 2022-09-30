Чебоксары, 30 сентября, 2022, 21:27 — ИА Регнум. В Чебоксарах вынесен приговор в отношении местного жителя, которого обвиняли в броске на дорогу сотрудника ДПС. Мужчина получил реальный срок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии и следственном управлении СКР по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Фигурантом уголовного дела стал 22-летний мужчина, совершивший преступление в ночь на 4 июля 2022 года на 30-й дороге по Президентскому бульвару в Чебоксарах. Правоохранители установили, что он остановил проезжавший мимо Mitsubishi, после чего стал бить руками по лобовому стеклу. Его действия, квалифицирующиеся как нарушение ПДД пешеходом (ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ), были пресечены проезжавшим мимо нарядом ДПС.

«Выражая недовольство, злоумышленник стал вести себя агрессивно и применил в отношении одного из полицейских физическую силу», — говорят в следственном управлении.

В прокуратуре Чувашии поясняют, что мужчина бросил стража порядка на проезжую часть, в результате чего автоинспектор получил травму плечевого сустава.

Правоохранители отмечают, что в момент совершения преступления чебоксарец находился в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти»). Решением суда, которое не вступило в силу, он получил 1,5 года колонии общего режима.

Напомним, что ранее в Чебоксарах завершили следствие по факту нападения с газовым баллончиком на полицейского: правоохранители считают, что злоумышленник распылил баллончик, в результате страж порядка получил ожог глаз.

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Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре 2022 года в Чувашии ушло в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в наезде на сотрудника ДПС.

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