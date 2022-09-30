Осло, , 21:51 — REGNUM Взрывы в трубопроводах «Северного потока» привели к образованию облака метана над Норвегией и Швецией. Содержимое двух трубопроводов на 96% состояло из опасного газа. Метан поднимается на поверхность в виде белых пузырьков. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает норвежское информационное агентство NRK.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

Исследователь климата из норвежского института исследований воздуха Стивен Мэтью Платт подсчитал количество выбросов на основе измерений, проведённых Биркенесской обсерваторией университета Агдера. Система наблюдения ICOS показала, утечки привели к выбросу около 40 тыс. тонн метана. Результаты обновлённых данных, которые были представлены в пятницу, 30 сентября, показали, что выбросы составляют не менее 80 тыс. тонн метана.

«Мы никогда раньше не видели ничего подобного ни в одной из наших обсерваторий в Европе», — сказала Катрин Лунд Майре, старший научный сотрудник института исследований воздуха.

Выбросы соответствуют увеличению концентрации метана в атмосфере примерно на 20%.

«Это рекордно высокий уровень. Мы никогда раньше не видели ничего подобного в Норвегии и Швеции», — отметил Стивен Мэтью Платт.

Также он добавил, что последние данные свидетельствуют о том, что газ движется на север и достигнет архипелага Шпицберген в течении пары дней. Однако высокая концентрация метана не представляет какой-либо острой опасности для людей.

Отметим, что 30 сентября президент России Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей заявил о том, что англосаксы уже перешли к диверсиям, организовав взрывы на «Северном потоке».

«Всё понимают европейские лидеры, но предпочитают обслуживать лакейские интересы. Но англосаксы уже перешли к диверсиям, организовав взрывы на «Северном потоке». Всем же очевидно, кому это выгодно» — заявил глава государства.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что министры обороны северных стран провели виртуальную консультацию на тему взрывов на трубопроводах «Северного потока», после чего было опубликовано совместное заявление, которое размещено на сайте правительства Швеции.

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