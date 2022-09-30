Москва, 30 сентября, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Москва намерена помогать в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик. Об этом 30 сентября мэр столицы Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Это огромная работа по восстановлению, поднятию до уровня российских регионов, и, конечно, мы все консолидировано будем помогать им. Не только правительство Российской Федерации, но и все регионы и Москва тоже», — написал градоначальник.

Он отметил, что Донецк и Луганск являются побратимами Москвы, поэтому столица сделает всё возможное для развития этих городов.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав России новых территорий. Новыми регионами РФ стали Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.