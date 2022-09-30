Вашингтон, 30 сентября, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Правительство США не намерено отходить от нынешней поддержки киевского режима и готово защищать территорию НАТО вместе с союзниками, заявил 30 сентября президент США Джо Байден.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уточнил, что «сейчас мы не можем принять Киев в НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября Зеленский заявил о подаче заявления на ускоренное вступление Киева в НАТО.