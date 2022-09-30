Самара, , 21:17 — REGNUM Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш покидает свой пост. Об этом она сообщила 30 сентября на своей странице в социальной сети.

Татьяна Мрдуляш Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В понедельник (3 октября — прим. ИА REGNUM) будет мой последний рабочий день на посту министра культуры Самарский области. Так совпало, что на сложное время для нашей страны наложилось мое личное сложное время: мне нужно заняться здоровьем моего младшего ребенка. Это очень тяжелое решение, но в таких обстоятельствах, я уверена, любой меня поймет», — сообщила она.

Мрдуляш отметила, что гордится работой в команде главы региона Дмитрия Азарова.

«Надеюсь, сделала много хорошего», — отметила она, добавив, что в Самаре работают прекрасные творческие люди, есть амбициозные проекты и «самые красивые волжские закаты».

«Хочется верить, что расстаемся только на какое-то время. Пусть все будет хорошо», — добавила она.