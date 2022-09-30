Москва, , 21:09 — REGNUM Член комитета Государственной думы по промышленности и торговле Мария Василькова («Единая Россия») считает, что сегодня »люди поверили в Россию и убедились, что нужны ей».

Государственная дума РФ Дарья Антонова, ИА REGNUM

«Сегодня исторический день — все четыре региона Новороссии вернулись домой, в Россию! Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении новых регионов к Российской Федерации», — рассказала журналистам Мария Василькова.

«Сразу после освобождения там приступили к ремонту домов и инфраструктуры, российские регионы взяли шефство над конкретными территориями, налажена выплата пенсий и социальных пособий, бесплатное здравоохранение. Самое главное, что люди поверили в Россию и убедились, что нужны ей», — подчеркнула Мария Василькова.

«Новые субъекты в составе нашей страны обладают большим экономическим, промышленным и человеческим потенциалом — у них хорошие условия для развития. Конечно, восстановление инфраструктуры потребует больших вложений, но и отдача будет высокой. При условии инвестиций в обновление парка сельхозтехники, строительство инфраструктуры (фрукто- и овощехранилищ, мощности по переработке сельхозпродукции) и полноценного доступа к российскому рынку сельское хозяйство новых территории внесёт свой вклад как в обеспечение продовольственного суверенитета России, так и в экспортные поставки на рынки дружественных стран за счёт морских портов», — подчеркнула депутат.