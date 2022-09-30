Киев, 30 сентября, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Фактический отказ НАТО в «ускоренном членстве» для киевского режима был вполне предсказуемым, отметил 30 сентября в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

Magnus Fröderberg Йенс Столтенберг

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Как сообщалось ранее, глава киевского режима Владимир Зеленский «ответил» на воссоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией подачей заявки об ускоренном принятии в НАТО. Генсек организации Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что НАТО продолжит поддерживать Киев, но принят в ряды альянса он может быть только на общих основаниях.

«Что-то я очень сомневаюсь, что все члены НАТО ради [киевского режима] захотят нажать на красную кнопку, запускающую Третью мировую войну. Вот уж где точно победителей не будет. Понятно, зачем она нужна США, но Европе-то к чему ядерная зима? Ей бы простую пережить», — отметил Коц.

Вопрос о вступлении Киева в альянс будет приниматься по стандартной процедуре, то есть после достижения консенсуса всеми странами-участниками альянса, а такого консенсуса не будет, добавил военкор.