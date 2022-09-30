Сургут, Югра, , 21:05 — REGNUM Пока живёт Россия, у мира есть шанс, выжить и попытаться строить новое человеческое сообщество, живущее по очень простым и понятным законам, основанным на принципах Веры, Надежды и Любви. Так в своём телеграм-канале отреагировал на новость о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей журналист, депутат гордумы Сургута Эдуард Иваницкий («Единая Россия»).

Новая карта России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Значимость этого исторического события мы ещё не осознали до конца. Удивительный день, знаковый, сакральный. По судьбоносному для страны небесному сценарию, сегодня день Веры, Надежды, Любви и Софии, как символа мудрости. Это простые и ясные ценности для каждого человека, независимо от его национальности и вероисповедания. Мы именно так и хотим жить. Жить в мире, любви и согласии со всем миром», — отметил парламентарий.

По мнению Эдуарда Иваницкого, даже если этот мир сходит с ума, кто-то должен быть маяком в этом нынешнем сумраке смутного времени. И уже в который раз в мировой истории таким спасительным маяком выступает Россия.

«Пока живёт Россия, у мира есть шанс выжить и попытаться строить новое человеческое сообщество, живущее по очень простым и понятным законам, основанным на принципах Веры, Надежды и Любви. И дай нам Бог мудрости и терпения на этом тернистом и долгом пути. Но иного выхода у нас с вами нет и не будет», — резюмировал Эдуард Иваницкий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца подписаны четыре договора о принятии в состав Российской Федерации новых субъектов — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

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