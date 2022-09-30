Москва, 30 сентября, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Ряд сотрудников оборонных предприятий получает отсрочку при объявленной 21 сентября в России частичной мобилизации. О том, кто получает такое право, сказано в постановлении правительства от 30 сентября.

Kremlin.ru На совещании с руководством Министерства обороны и предприятий ОПК

Правительство в своём постановлении определило категории работников оборонной промышленности для предоставления им отсрочки. В рамках частичной мобилизации не будут призваны: руководители, а также специалисты и рабочие, «участвующие в выполнении заданий государственного оборонного заказа».

Это право предоставлено решением президента России, отмечается в постановлении правительства.

Российское правительство также утвердило порядок предоставления отсрочки: список предприятий, сотрудники которых получают отсрочку, утвердит Минпромторг РФ в течение пяти дней, после чего этот перечень поступит в Минобороны РФ и в военные комиссариаты в регионах.