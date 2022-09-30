30 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Полегенько, , 22:23 — REGNUM Севастопольцы поддержали воссоединение России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. Сегодня, 30 сентября, в день подписания договоров о принятии этих территорий в состав России, тысячи жителей города-героя вышли на митинг на площади Нахимова. Об этом — в фоторепортаже фотокорреспондента ИА REGNUM.

Севастопольцы вышли на площадь Нахимова в поддержку новых регионов России Александр Полегенько © ИА REGNUM

На площади Нахимова в Севастополе выступили творческие коллективы и солисты города Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тысячи жителей Севастополя вышли на митинг на площади Нахимова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Оркестр Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Теперь в составе России 89 субъектов Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Любовь — это быть вместе!» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выступление оркестра Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями Александр Полегенько © ИА REGNUM Выступление оркестра Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участниками митинга в Севастополе стали люди разных поколений, но всех их объединило желание показать — здесь знают, что значит вернуться на Родину Александр Полегенько © ИА REGNUM

Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями Александр Полегенько © ИА REGNUM

Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями Александр Полегенько © ИА REGNUM

На площади Нахимова Севастополя выступили творческие коллективы и солисты города Александр Полегенько © ИА REGNUM

Оркестр Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями Александр Полегенько © ИА REGNUM

На главной площади Севастополя для участников митинга была организована трансляция выступления президента России.

«За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях — наша общая судьба и тысячелетняя история. Эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам. Несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить», — сказал в своей речи Владимир Путин.

На главной площади Севастополя для участников митинга была организована трансляция выступления президента Российской Федерации Владимира Путина Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выступление президента Российской Федерации Владимира Путина Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подписание договора о вхождении в состав России Александр Полегенько © ИА REGNUM

Донбасс, Запорожье и Херсон воссоединились с Россией Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участниками митинга в Севастополе стали люди разных поколений, но всех их объединило желание показать — здесь знают, что значит вернуться на Родину.

«Невероятное чувство гордости за коллег, за страну, за наше общее будущее. Крым и Севастополь 8,5 лет назад вернулись в Россию. И сегодня люди точно знают, что сделали правильный выбор! Уверен, новые регионы нашей страны с учётом нашего опыта ожидает динамичное развитие и процветание! Вместе мы со всем обязательно справимся!» — сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями Александр Полегенько © ИА REGNUM

Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями Александр Полегенько © ИА REGNUM Выбор людей: «Донецк — Россия!» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями Александр Полегенько © ИА REGNUM

Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями Александр Полегенько © ИА REGNUM

На площади Нахимова выступили творческие коллективы и солисты города, оркестр Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова.

«Слезы на глазах! Сложно было поверить в то, что ужасы, которые продолжались восемь лет, когда-то закончатся. Когда-то и мы жили в страхе, но в 2014 году Севастополь стал частью великой страны, которая нас защитила. Сейчас она защитит и Донецк, Луганск, Херсон, и Запорожье. Мы с вами!» — поделилась эмоциями жительница Севастополя Светлана.

Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями Александр Полегенько © ИА REGNUM

Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями Александр Полегенько © ИА REGNUM Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями Александр Полегенько © ИА REGNUM

Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями Александр Полегенько © ИА REGNUM

Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями Александр Полегенько © ИА REGNUM

30 сентября в Москве состоялось подписание договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Документы подписал президент России и главы территорий — по результатам проведённых ранее референдумов.