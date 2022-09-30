Александр Полегенько,
30 сентября 2022, 22:23 — REGNUM Севастопольцы поддержали воссоединение России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. Сегодня, 30 сентября, в день подписания договоров о принятии этих территорий в состав России, тысячи жителей города-героя вышли на митинг на площади Нахимова. Об этом — в фоторепортаже фотокорреспондента ИА REGNUM.
Севастопольцы вышли на площадь Нахимова в поддержку новых регионов России
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На площади Нахимова в Севастополе выступили творческие коллективы и солисты города
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Тысячи жителей Севастополя вышли на митинг на площади Нахимова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Оркестр Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Теперь в составе России 89 субъектов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
«Любовь — это быть вместе!»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выступление оркестра Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выступление оркестра Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участниками митинга в Севастополе стали люди разных поколений, но всех их объединило желание показать — здесь знают, что значит вернуться на Родину
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На площади Нахимова Севастополя выступили творческие коллективы и солисты города
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Оркестр Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На главной площади Севастополя для участников митинга была организована трансляция выступления президента России.
«За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях — наша общая судьба и тысячелетняя история. Эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам. Несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить», — сказал в своей речи Владимир Путин.
На главной площади Севастополя для участников митинга была организована трансляция выступления президента Российской Федерации Владимира Путина
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выступление президента Российской Федерации Владимира Путина
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подписание договора о вхождении в состав России
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Донбасс, Запорожье и Херсон воссоединились с Россией
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участниками митинга в Севастополе стали люди разных поколений, но всех их объединило желание показать — здесь знают, что значит вернуться на Родину.
«Невероятное чувство гордости за коллег, за страну, за наше общее будущее. Крым и Севастополь 8,5 лет назад вернулись в Россию. И сегодня люди точно знают, что сделали правильный выбор! Уверен, новые регионы нашей страны с учётом нашего опыта ожидает динамичное развитие и процветание! Вместе мы со всем обязательно справимся!» — сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выбор людей: «Донецк — Россия!»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На площади Нахимова выступили творческие коллективы и солисты города, оркестр Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова.
«Слезы на глазах! Сложно было поверить в то, что ужасы, которые продолжались восемь лет, когда-то закончатся. Когда-то и мы жили в страхе, но в 2014 году Севастополь стал частью великой страны, которая нас защитила. Сейчас она защитит и Донецк, Луганск, Херсон, и Запорожье. Мы с вами!» — поделилась эмоциями жительница Севастополя Светлана.
Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями
Александр Полегенько © ИА REGNUM
30 сентября в Москве состоялось подписание договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Документы подписал президент России и главы территорий — по результатам проведённых ранее референдумов.