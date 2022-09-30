Чебоксары, 30 сентября, 2022, 20:58 — ИА Регнум. В Чувашии вековой юбилей отметили 47 человек, самому старшему из них — 106 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР в преддверии празднования 1 октября Международного дня пожилых людей.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

По данным ведомства, в республике в настоящее время проживают 358 тыс. пенсионеров. Из них более 300 тыс. получают страховую пенсию по старости в среднем, которая на 1 сентября составила в среднем 18,3 тыс. рублей.

Есть среди них и долгожители. В Чувашии насчитывается более 5 тыс. человек в возрасте от 90 до 99 лет, из них 47 жителей (41 женщина и 6 мужчин) перешагнули 100-летний рубеж. Самая пожилая женщина проживает в Моргаушском районе: в 2022 году она отметит 106-летие.

Большинство долгожителей проживает пяти муниципалитетах: Чебоксарах, Новочебоксарске, Батыревском, Яльчикском и Марпосадском районах.

Напомним, что год назад в Чувашии насчитывалось 49 жителей, отметивших 100-летие, самому старшему из них было 107 лет.

Как сообщало ИА REGNUM , в марте 2022 года в Чебоксарах 104-летие отметил участник Великой Отечественной войны Федор Михайлович Рыбакин.

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