Москва, 30 сентября, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Воссоединение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с Россией — событие исторического масштаба, но вместе с тем «мы еще в самом начале пути», отметил 30 сентября в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Иван Шилов ИА REGNUIM Карта России

Следите за развитием событий в трансляции: «Донбасс, Херсонская и Запорожская области вернулись в Россию: трансляция»

«Предстоит еще отбивать и отбивать пространства исторической России. И с этого пути не свернуть. Мы сами подняли планку, обозначив наши приоритеты и стремления, указав цели», — написал военкор.

Впереди Россию ждет много боевой работы, будут не только победы, но и отступления — для накапливания сил и продолжения движения вперёд, добавил Котенок.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской Народной Республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении этих регионов в состав России.

«Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, — это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию. За большую историческую Россию, за будущие поколения, за наших детей, внуков и правнуков», — заявил Владимир Путин в обращении к согражданам перед началом церемонии.