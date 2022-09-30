Оренбург, 30 сентября, 2022, 20:53 — ИА Регнум. В Оренбурге 30 сентября прошёл массовый митинг в поддержку воссоединения ДНР, Херсонской области, ЛНР и Запорожья с Россией. Об этом журналистам сообщили в мэрии города.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

На площади рядом с Музеем истории Оренбурга вышли более четырёх тысяч человек. К ним обратился командир второго взвода 11 казачьего отряда БАРС «Кубань» — участник спецоперации в качестве добровольца.

«Сейчас наши братья сражаются с врагом. Да, им бывает тяжело, но им помогает наша поддержка, наша помощь. Они бьются за Родину, за народ и свободу», — сказал гражданин. И всех поздравил с сегодняшним знаменательным событием.

Также перед собравшимися выступали творческие коллективы. А в рамках акции Народный фронт провел благотворительный региональный марафон в поддержку проекта «Всё для победы!». Оренбуржцы могли присоединиться к сбору средств как для мирных жителей Донбасса, так и для бойцов на передовой.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области подписали договоры о вхождении в состав России.