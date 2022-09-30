30 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Выступление президента РФ Владимира Путина 30 сентября слушали по всей России. О том, как на него отреагировали жители Калининградской области, - в обзоре ИА REGNUM.

Алексей Лазарев, , 20:53 — REGNUM 30 сентября подписаны четыре договора о воссоединении с Российской Федерацией новых субъектов — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. Президент РФ Владимир Путин отметил, что люди сделали однозначный выбор в ходе референдумов и теперь становятся гражданами России навсегда.

Карта России Иван Шилов (c) ИА REGNUIM

Именно эти слова «навсегда» вызвали реакцию среди пользователей Калининграда в социальных сетях.

«Красавчик!» — оценила заявление Путина Алена Бордовская в телеграмм-канале «Инцидент Калининград».

Ей также лаконично и бодро ответила Зося: «Жизнь продолжается!»

А после она же добавила: «И что плохого в этом? В нашем полку прибыло, русские вернулись в состав России».

«Исконно русские земли, которые основала Екатерина Великая», — закончила диалог Людмила.

«Жду присоединения Лас-Вегаса, я тогда на рулетку жизнь свою поставлю, я в казино фортуне дань оставлю», — радуется Настя Гнатенкова.

Лас-Вегас Lasvegaslover

Однако не все так бодро восприняли слова президента. «Ну вот и всё. Начало конца. Советую всем собрать большой пакет с водой, консервами, открывашкой и спичками. Присмотреть ближайший подвал, обязательно с двумя выходами…» — пессимистично комментирует случившееся Алиса Лиса во «ВКонтакте» под постом сообщества «Янтарный ДЛБ. Калининград».

«А всего надо было выполнить Минские соглашения! Но за 8 лет уничтожили мирное население и нарыли бетонных копанок!» — тут же подчеркнула Светлана Жерносекова.

«И все наши ребята начнут массово гибнуть на этой войне!» — написала Анастасия Воронина.

«Нет», — не согласился с ней Алексей Громов.

Также с отсутствием оптимизма пишет о происходящем пользователь Vsego po Nemnogu в телеграмм-канале «Калининград №1»: «Добро пожаловать в Россию еще четыре дотационных региона, на восстановление которых пойдут миллиарды, а вследствие — зарплаты станут ниже. Также, учитывая, что там идут боевые действия, ждем полную мобилизацию и военное положение».

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, луганский промышленник Сергей Горохов заявил, что новые территории не будут для России обузой, их потенциал позволит им стать экономически самодостаточными регионами РФ.

Зоя Дуранова успокаивает тех, кто опасается, что будет ядерная война: «Всеобщая мобилизация не объявлена, ЧС — нет, вдохните спокойно и живите дальше».

Лилия Антонова смело заявляет: «Не надо никаких переговоров! До польской границы, иначе все вернётся на круги своя снова! Неужели не очевидно?! Опять шаг вперёд, два назад! А как же с целями СВО?! Чёрт побери, как же надоела эта половинчатость и «девичья робость»! Сами себя боимся, потому о нас и вытирают ноги все кому не лень! На кой-тогда мобилизацию объявили? Нам не простят трусости ВСЕ, даже враги!»

Любовь Мельничук пишет пост во «ВКонтакте»: «Плачу вместе со всеми людьми, мои покойные родители, наверное, радовались бы и плакали также. Спасибо нашему президенту, смотрю на него и горжусь, единственный адекватный человек среди этих политиков так называемых, здоровья ему».

Ей вторит Nadi в Telegramm: «Путин — президент мира! Ура, товарищи».

«Ждем остальных», — отвечает Stas.

«УРРРРАААА!» — подытожила Masha Ivanova.