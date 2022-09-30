30 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс осуждает воссоединение с Российской Федерацией республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.

Мирослава Романенко, , 20:52 — REGNUM Североатлантический альянс осуждает воссоединение с Российской Федерацией республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. Соответствующее заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Столтенберг также в очередной раз подчеркнул, что НАТО не является стороной конфликта.

В отношении желания Киева стать членом НАТО по ускоренной процедуре, о котором ранее заявил Владимир Зеленский, генеральный секретарь альянса добавил, что заявку на вступление в военный блок в праве подать «каждая демократическая страна», однако решение о принятии в Североатлантический альянс будет приниматься консенсусом всех стран НАТО. Столтенберг также сказал, что «сейчас мы не можем принять Киев в НАТО».

Заявление Столтенберга обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения вовсе не удивил ответ Столтенберга о том, что НАТО не готово принимать Киев в свой состав. Иные добавили, что НАТО является стороной конфликта, так как помогает киевскому режиму.

«Никто никогда [Киев] никуда не примет, кроме России», — написала Masha Y.

«Что и следовало ожидать, планы не меняются, противостояние будет до последнего [жителя территории б. УССР]. Очередная подстава», — комментирует Olga S.

«Всё, слили клоуна, не добился ничего…» — добавил Александр М.

«[Киев] никогда не примут ни НАТО, ни в ЕС. Страны НАТО не проголосуют единогласно за это. Даже Финляндия и Швеция ещё под вопросом», — отметила Inna.

«Зрада-то какая», — смеется Юрий.

«А это правильно. Хороший мальчик Йенс», — с сарказмом пишет Элен.

«Опять Зеленского выставили идиотом. Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты», — прокомментировала Наталья.

Владимир Зеленский Представительство нацистского Киевского режима

«А мне вот интересно, а поддержка НАТО [киевского режима] — это разве не то, что НАТО тем самым является стороной конфликта? Помощь-то не словесная, а вполне реальная, — оружием, инструкторами», — задумался Alexander.

«Зачем им принимать [киевский режим] в НАТО, они итак неплохо устроились», — написала Елизавета.

«Знаете, почему они не принимают [киевский режим], — бояться обнажить фиктивную 5-ю статью, которая не сработает в случае с Россией. Они, как стая собак, нападают только на слабого (Ливия, Сирия, Афганистан и т.д.), а когда имеют дело с сильным — каждый сам за себя. Что поделать, демоны они, короче, собаки и страх — их оружие, всё остальное пустой звук!» — отметил Seaman 108.

«Потому, что принятие [Киева] в НАТО сейчас означает прямое вступление НАТО в военные действия с РФ. А для того, чтобы вступить в военные действия с РФ, НАТО не надо никого принимать, а достаточно просто вступить в боевые действия», — добавил Ivan N.

«А зачем им воевать с Россией? Себе дороже. Они ведь хитро сделаны. Потявкали и в кусты. Вроде бы поучаствовали в сваре», — прокомментировала Татьяна.

«НАТО не является стороной конфликта, они просто передают разведданные киевскому режиму, поставляют оружие, деньги и своих наёмников. А так нет, не являются стороной конфликта. Ага», — с сарказмом написал Игорек.

«Всё! НАТО слилось! Что требовалось доказать! Они будут воевать до последнего [жителя территории б. УССР]! [Жители территории бывш. УССР]! Очнитесь уже!» — призвала Наталья Т.