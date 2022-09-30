Красный Лиман, ДНР, 30 сентября 2022, 20:49 — REGNUM Красный Лиман находится под контролем российских войск, комендантского полка ДНР и батальона БАРС ЛНР, сообщил 30 сентября в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков.
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«Обстановка непростая, но у людей настрой абсолютно боевой. Эти будут стоять до конца», — отметил Сладков.
Ранее глава ДНР сообщил, что ситуация в районе Красного Лимана остаётся напряжённой, но российские подразделения выдерживают натиск противника, а командование подтягивает подкрепления.
В настоящее время Красный Лиман полуокружён ВСУ, которые стремятся овладеть городом для расширения плацдарма и обеспечения наступления в направлении Луганска.