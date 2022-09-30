Москва, , 21:02 — REGNUM Московский международный фестиваль «Круг света», который должен был состояться в столице с 14 по 18 октября 2022 года, перенесли на неопределённый срок. Об этом 30 сентября сообщается на сайте мероприятия.

Круг Света на Театральной площади — Большой театр Василий Иванов © ИА REGNUM

«Проведение второго периода Московского международного фестиваля «Круг света» в 2022 году переносится на неопределенный срок», — сказано в сообщении. Точная причина переноса не уточняется.

Напомним, в 2021 году фестиваль «Круг света» был отменён. Поводом для отмены стала пандемия коронавируса.

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