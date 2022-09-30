Чебоксары, , 20:40 — REGNUM В столице Чувашии археологи продолжают раскопки на улице Константина Иванова, которая является исторической частью города. Обнаружен ряд артефактов, но историки хотят найти свидетельства, относящиеся ко времени возникновения Чебоксар. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

Сквер К. Иванова в Чебоксарах. Культурные слои ©

Раскопки проводятся на территории Первой городской больницы имени Осипова в Чебоксарах под руководством археологов Чувашского государственного гуманитарного института. Площадь исследуемой территории составляет 200 кв. метров: ранее этот участок находился в составе Чебоксарского кремля, затем он располагался между воеводским двором и архивом, позднее здесь появилась жилая застройка и питейный дом.

Археологи обнаружили фундамент здания Чебоксарской земской управы конца 19 — начала 20 века. Из редких находок — турецкая керамическая трубка и печные изразцы. Также нашли 5-копеечную монету 1870 года, торговую пломбу с двуглавым орлом, кирпич с клеймом «С. Б», стеклянные и фарфоровые изделия, оконную слюду, набойки на каблуки, подковы, свинцовые пули от кремниевого ружья.

Власти отмечают, что истории намерены узнать, что было на этом историческом до присоединения края к Московскому государству (XXIV–XXV века).

«Учёные надеются найти артефакты, относящиеся ко времени возникновения Чебоксар. Официальная дата относится к 1469 году, но часть учёных считает, что город существовал на 100-200 лет ранее», — говорит глава минобразования Чувашии, кандидат исторических наук Дмитрий Захаров .

Раскопки завершатся в конце октября.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2013 году в сквере Константина Иванова была найдена предполагаемая усыпальница бабушки первого русского царя Марии Шестовой. В 2017 году в Чувашии разразился скандал из-за того, что власти начали реконструкцию сквера без обязательного в таких случаях проведения археологических изысканий.

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