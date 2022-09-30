Красный Лиман, ДНР, 30 сентября, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Ситуация в районе города Красный Лиман остаётся напряжённой, но российские подразделения выдерживают натиск противника, а командование подтягивает туда подкрепления, заявил 30 сентября журналистам глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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«Ситуация остаётся тяжелой… Наши подразделения, которые остаются, выдерживают постоянные атаки противника, противник предпринимает исчерпывающие дополнительные меры, подтягивает резервы со стороны Северска», — сказал Пушилин.

«Подкрепление… подтягивается, но всегда во главе стоит военная целесообразность, и по ситуации военные командиры принимают выверенное решение», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Красный Лиман полуокружён войсками киевского режима, которые стремятся овладеть этим городом для расширения плацдарма и обеспечения наступления в направлении Луганска.