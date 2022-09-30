Тюмень, , 20:34 — REGNUM Историческая справедливость восторжествовала! Об этом написал глава Тюмени Руслан Кухарук в своём телеграм-канале, комментируя воссоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Тюменцы поддерживает решение президента о воссоединении новых регионов с Россией. Пресс-служба горадминистрации Тюмени

«Вся страна поддерживает решение нашего президента. События Крымской весны, события, которые происходят сегодня, имеют для нас всех не только политический, социальный и экономический смысл. Прежде всего они свидетельствуют о готовности защищать Родину, защищать будущее наших детей от большой беды, защищать историческую правду о Великой Отечественной войне и хранить в поколениях память о славных защитниках Отечества. Это важно!», — заявил глава Тюмени.

«Мы справимся со всеми трудностями! Мы победим!» — выразил уверенность Руслан Кухарук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

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