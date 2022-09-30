Вологда, 30 сентября, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Несколько сотен мобилизованных из Вологодской области прибыли в учебный центр под Костромой. На месте им выдали новую военную форму, обеспечили всем необходимым. Об этом сообщает пресс-служба Вологодского заксобрания.

Фото из личного архива Антона Николаева Подготовка мишеней

«Основные вопросы у ребят — куда мы попадем, что там будет, что нужно с собой взять? Им придется самим обустраивать быт, самим смотреть за своим здоровьем — не забывать про теплые вещи, иметь необходимые именно им медикаменты. Самое главное — чтобы ноги были всегда в тепле, — цитирует пресс-служба инструктора с позывным Тангента. — Я очень хочу подчеркнуть, что у ребят огромная мотивация, классный боевой дух. Им интересно заниматься, им хочется научиться определенным навыкам. Спрашивают, уточняют. У всех хорошее настроение, все готовы. Все у всех получается, но если что, мы всегда готовы придти на помощь».

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области под частичную мобилизацию попали более двух тысяч человек.