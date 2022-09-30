Вашингтон, 30 сентября, 2022, 20:37 — ИА Регнум. США «очень серьёзно» воспринимают заявления России относительно применения ядерного оружия и рассматривают свои шаги на случай применения Москвой ядерных сил, заявил 30 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Канады Мелани Жоли.

President.gov.ua Энтони Блинкен

«Мы относимся к этим заявлениям очень серьезно. Мы внимательно наблюдаем, предпринимает ли Россия шаги, позволяющие предположить подготовку к возможному применению ядерного оружия. На сегодняшний день мы не видим таких шагов», — сказал Блинкен.

Кроме того, он заявил, что Вашингтон серьёзно готовится к применению Россией ядерного оружия на территории бывшей УССР.