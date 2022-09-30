Москва, 30 сентября, 2022, 20:35 — ИА Регнум. Указ о начале с 1 ноября осеннего призыва подписал 30 сентября президент РФ Владимир Путин. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Согласно документу, с 1 ноября по 31 декабря 2022 г. в России будет проведён призыв на военную службу граждан в возрасте 18 — 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу. Общее число призванных составит 120 тысяч.

Отмечается также, что с 1 октября произойдёт увольнение в запас тех, у кого истёк срок срочной службы.

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