Лозанна, Швейцария, , 20:19 — REGNUM Не поддержавших специальную военную операцию спортсменов из России нужно пускать на международные соревнования, заявил 30 сентября президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, пишет Corriere della Sera.

Томас Бах Republic of Korea

Заявив, что не спортсмены начали СВО на территории б. УССР, Бах сказал, что «дистанцировавшиеся» от спецоперации вполне могли бы получить право «соревноваться под нейтральным флагом».

Он подчеркнул, что российские спортсмены, не поддержавшие СВО, нужны спорту, их хорошо бы вернуть к участию в состязаниях, хотя это и не так просто.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бах в начале лета порекомендовал международным федерациям из-за «нарушения олимпийского перемирия» отстранить спортсменов из России и Белоруссии от соревнований.

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