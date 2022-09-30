Пенза, , 20:24 — REGNUM Российскими городами стали Донецк, Луганск, Херсон и Мелитополь. Это теперь столицы новых субъектов нашей великой Родины, сказал глава Пензенской области Олег Мельниченко.

Митинг-концерт в Пензе Penza-gorod.ru

«Сегодня эта наша общая Победа, победа жителей новых субъектов! Сурского батальона, который героически выполняет свой долг. И конечно, наших специалистов, кто поехал восстанавливать Запорожскую область, невзирая на возможность погибнуть. Никакие сомнения невозможны. Россия здесь навсегда», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Мельниченко напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что никто и никогда не посмеет нарушить суверенитет и целостность страны. «Я подписываюсь под этими словами. Вместе победим! Мы — Россия», — добавил глава области.

В Пензе 30 сентября прошел митинг-концерт в поддержку воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. По подсчетам мэрии, мероприятие поддержали более 6 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября подписаны договоры о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Согласно документам, ДНР и ЛНР войдут в состав РФ на правах республик, а Херсонская и Запорожская области — на правах областей РФ.

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